Третина українців чекають покращення після президентських виборів

Третина громадян (35%) вважають, що ситуація в країні поліпшиться в результаті виборів президента України. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова.

У той же час 32% вважають, що вона не зміниться, 10% - взагалі мають негативні очікування від виборів.

Відносно високий рівень оптимізму щодо поліпшення ситуації в країні в результаті виборів демонструють прихильники Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка. Найгірші очікування спостерігаються серед тих, хто не має наміру голосувати.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, напередодні виборів в Україні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

У той же час в партійному рейтингу лідирують політичні сили основних кандидатів в президенти Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, Анатолія Гриценка, Юрія Бойка та Олега Ляшка.