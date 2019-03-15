Третина українців відчувають наступ на свободу слова

Стільки ж громадян виступають за більш серйозні обмеження для прокремлівських ЗМІ

В марте 2019 года треть (33,9%) граждан считали, что в Украине происходит наступление на свободу слова. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Зато в сентябре 35,4%граждан считают, что "в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют".

Социологи отмечают, что значительной части респондентов затруднились определиться со своей позицией: около 28,8% или не смогли выбрать ответ или отказались отвечать.

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Киевский международный институт социологии провел опрос по заказу клиента с 28 февраля по 11 марта 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, что по данным опроса КМИС, у всех ведущих украинских телеканалов сохраняется положительный баланс доверия-недоверия. Украинцы больше всего доверяют выпускам новостей на телеканалах 1+1, ICTV, СТБ, "Украина" и местных телеканалах. Наименьший баланс доверия к выпусков новостей на каналах 5-й, "Эспрессо", "Прямой" и NewsOne.

Отметим, что по данным опроса КМИС, украинцы считают самыми оппозиционными телеканалы "Интер" (24%), NewsOne (16%), "Украина" (16%) и 112 (14%), наиболее провластными 5-й канал (33%), 1+1 (32%), "Украина" (26%).