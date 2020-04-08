Третина українців довіряють оточуючим

Близько половини українців (54%) вважають, що з людьми треба бути дуже обережними, 30% респондентів вважають, що більшості людей можна довіряти, а 16% - не змогли відповісти. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в кінці березня - початку квітня 2020 року.

За даними опитування, респонденти переважно часто спілкуються зі своїми близькими та друзями. Так, 27% постійно проводять час або спілкуються з родичами, 51% - роблять це часто, 10% - іноді, 11% - рідко, 1% - ніколи.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибіркова сукупність: І хвиля (27-28.03 2020) - 1660 респондентів, ІІ хвиля (3-4.04.2020) - 1700 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (76%), як і раніше, вважають себе скоріше щасливими, ніж нещасними (18%), однак частка дуже щасливих людей суттєво скоротилася.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) заявили, що обмежили вихід з будинку зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу.