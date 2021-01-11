Третина киян очікують втрати доходів через січневий локдаун

Для третини киян (32%) введення локдауну у січні 2021 року означає втрату доходу, а для кожного п’ятого (21%) - обмеження свободи. Разом з тим для 23% жителів столиці України локдаун є звичайним життям, а для кожного десятого (9%) - це відпочинок.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Водночас для 6% киян локдаун є як не втратою роботи, так і не відпочинком, а важкою працею.

Думки киян щодо січневого локдауну розділилися навпіл: 42% жителів столиці таке рішення Кабінету міністрів підтримали і стільки ж (42%) - не підтримали. Ще 16% киян - не визначилися.

Опитування проводилося у м. Києві з 15 по 24 грудня 2020 року. Всього опитано 402 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення Києва за статтю і віком. Максимальна похибка вибірки не перевищує 4,9%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 9 грудня 2020 року № 1236 ввів нові обмеження у зв'язку з гострою респіраторною інфекцією SARS-CoV-2. Цією ж постановою водяться додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Виступають проти 41% респондентів.