Тренируются метать гранаты. Генштаб показал новые фото из учений ВСУ в Британии

Военнослужащие-инструкторы вооруженных сил Британии отработали теоретическую и практическую работу с военнослужащими ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба в Twitter.

В рамках международной учебной операции они тренировались метать имитации ручных гранат из разных положений. Фото: украинские военные, проходящие базовую общевойсковую подготовку (twitter.com GeneralStaffUA)