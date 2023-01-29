Тренируются метать гранаты. Генштаб показал новые фото из учений ВСУ в Британии
Фото: военные ВСУ в Британии тренируются метать гранаты (twitter.com GeneralStaffUA)
Военнослужащие-инструкторы вооруженных сил Британии отработали теоретическую и практическую работу с военнослужащими ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба в Twitter.
В рамках международной учебной операции они тренировались метать имитации ручных гранат из разных положений.
Фото: украинские военные, проходящие базовую общевойсковую подготовку (twitter.com GeneralStaffUA)
Напомним, на днях в Литве закончились учения первой минометной группы военных ВСУ.
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