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Тренируются метать гранаты. Генштаб показал новые фото из учений ВСУ в Британии

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Великобритания, Воскресенье 29 января 2023 20:14
Тренируются метать гранаты. Генштаб показал новые фото из учений ВСУ в Британии Фото: военные ВСУ в Британии тренируются метать гранаты (twitter.com GeneralStaffUA)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащие-инструкторы вооруженных сил Британии отработали теоретическую и практическую работу с военнослужащими ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба в Twitter.

В рамках международной учебной операции они тренировались метать имитации ручных гранат из разных положений.

Фото: украинские военные, проходящие базовую общевойсковую подготовку (twitter.com GeneralStaffUA)

Напомним, на днях в Литве закончились учения первой минометной группы военных ВСУ.

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