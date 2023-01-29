Тренуються метати гранати. Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії

Військовослужбовці-інструктори збройних сил Британії відпрацювали теоретичну та практичну роботу з військовослужбовцями ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу в Twitter.

В рамках міжнародної навчальної операції вони тренувалися метати імітації ручних гранат з різних положень.. Фото: українські військові,, які проходять базову загальновійськову підготовку (twitter.com GeneralStaffUA)