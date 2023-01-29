ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тренуються метати гранати. Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії

Новость на русском →
Британія, Неділя 29 січня 2023 20:14
Тренуються метати гранати. Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії Фото: військові ЗСУ в Британії тренуються метати гранати (twitter.com GeneralStaffUA)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовці-інструктори збройних сил Британії відпрацювали теоретичну та практичну роботу з військовослужбовцями ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу в Twitter.

В рамках міжнародної навчальної операції вони тренувалися метати імітації ручних гранат з різних положень..

Фото: українські військові,, які проходять базову загальновійськову підготовку (twitter.com GeneralStaffUA)

Нагадаємо, днями в Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Збройні сили України
NEWS
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор