Тренуються метати гранати. Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії
Фото: військові ЗСУ в Британії тренуються метати гранати (twitter.com GeneralStaffUA)
Військовослужбовці-інструктори збройних сил Британії відпрацювали теоретичну та практичну роботу з військовослужбовцями ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу в Twitter.
В рамках міжнародної навчальної операції вони тренувалися метати імітації ручних гранат з різних положень..
Фото: українські військові,, які проходять базову загальновійськову підготовку (twitter.com GeneralStaffUA)
Нагадаємо, днями в Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ.
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