Тренируют вести локальные бои и не только. В СМИ рассказали об учениях ВСУ в Германии

Как пишет издание, в Германии сегодня внимание уделяют подготовке украинских спецназовцев. В частности, солдат тренируются вести локальные и городские бои, что особенно важно будет во время будущего контрнаступления наших воинов.

По словам одного из украинских солдат, самые интенсивные городские бои сейчас идут в Бахмуте

"У нас была позиция в двухквартирном доме, россияне были в соседней комнате, мы даже могли их слышать", - вспоминает он.

Чтобы повысить шансы на успешное контрнаступление, наших воинов учат атаковать врага, который окопался. Как утверждают СМИ, россияне в последнее время успели укрепить свои позиции, а также вырыли длинные траншеи. Также важной частью тренировок является обучение выживанию в тылу врага.

"Точное количество солдат ВСУ, которые проходят подготовку на военных полигонах в Германии, не разглашается. Известно лишь, что не менее 100 экипажей, которые тренировались на танках Leopard, должны до конца года пополнить украинскую армию", - добавляет издание.