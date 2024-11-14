"Тренируюсь на мексиканцах". Богачук раскрыл детали подготовки к поединку в Эр-Рияде

Бой состоится 21 декабря в андеркарде поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри. Подготовку Богачук проводит в Мексике.

"Находимся в Мексике. Проходим здесь тренировочный сбор. Он продлится четыре недели. Потом летим на неделю в Лос-Анджелес, а дальше отправляемся в Саудовскую Аравию. Там проведем две недели, ну и дальше бой против Мадримова", – поделился планами боксер.

Богачук считает будущего оппонента одним из лучших в своей весовой категории. По его мнению, боец из Узбекистана был сильнее в поединке с Теренсом Кроуфордом и судьи несправедливо отдали предпочтение американцу. Учитывая это, команда украинца серьезно отнеслась к выбору спарринг-партнеров на тренировочный сбор.

"Мы привезли с собой ребят из моего зала, из Лос-Анджелеса, – рассказал Богачук. – Это мексиканцы с хорошим боксерским рекордом. Могу сказать, что это очень интересные спарринг-партнеры".

Украинец понимает, что в будущем противостоянии фаворитом считается его оппонент. "Многие не верят в меня. Но, в поединке против Мадримова я покажу, что меня нельзя недооценивать", – говорит он.

Несмотря на то, что на кону боя Богачук – Мадримов не будет стоять никаких титулов, он определен как второе по значимости событие боксерского вечера "Усик – Фьюри". Всего же в андеркарде пройдет пять поединков.

Кто такой Сергей Богачук

29-летний уроженец Винницы с начала профессиональной карьеры в 2017 году провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы (23 – досрочно) и дважды уступил. Владел титулом временного чемпиона мира по версии WBC.

Богачук – лучший украинский боксер в своей весовой категории. Входит в мировую топ-5 бойцов супер-полусреднего веса по рейтингу BoxRec.