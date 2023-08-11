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Длилось полгода. Британские морпехи завершили обучение около тысячи солдат ВСУ

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Пятница 11 августа 2023 17:19
Длилось полгода. Британские морпехи завершили обучение около тысячи солдат ВСУ Фото: британские морпехи завершили обучение около тысячи солдат ВСУ (royalnavy.mod.uk)
Автор: Иван Носальский

Британские морские пехотинцы завершили обучение украинских коллег, которое длилось полгода. Они тренировались проводить рейды и сложные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевского военно-морского флота Британии.

Как отметили в ВМФ, наши защитники получили "бесценный опыт и знания по планированию и проведению рейдов с использованием малых катеров днем и ночью".

Фото: тренировки украинских морпехов в Британии (royalnavy.mod.uk)

"На протяжении всего обучения британские инструкторы были рядом с нами, показывая, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде - это будет иметь большое значение, когда мы вернемся домой в Украину", - рассказал один из украинских военных.

Курс обучения включал применение минометов, легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракетных комплексов Stinger, беспилотников для разведки, а также разрушение препятствий, в том числе "зубов дракона".

"Проведенное обучение будет способствовать дальнейшей поддержке возможностей Украины по созданию собственных морских сил и международной концепции подготовки морских пехотинцев", - подчеркнули в ВМФ.

Обучение украинских солдат в Британии

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Британия является одним из основных союзников нашей страны. В частности, Лондон неоднократно предоставлял военную помощь.

Также британцы тренируют на территории своего государства наших военных, после чего их отправляют на фронт. С 24 февраля 2022 года Британия обучила уже более 20 тысяч солдат Украины.

Напомним, недавно стало известно, что украинские защитники освоили гаубицу AS90 в Великобритании. Учения уже закончили две группы артиллеристов.

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