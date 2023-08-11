Тривало півроку. Британські морпіхи завершили навчання близько тисячі солдатів ЗСУ
Британські морські піхотинці завершили навчання українських колег, яке тривало півроку. Вони тренувалися проводити рейди та складні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Королівського військово-морського флоту Британії.
Як зазначили у ВМФ, наші захисники отримали "безцінний досвід та знання щодо планування та проведення рейдів з використанням малих катерів вдень та вночі".
Фото: тренування українських морпіхів у Британії (royalnavy.mod.uk)
"Протягом усього навчання британські інструктори були поряд з нами, показуючи, як рухатися та як працювати разом у невеликій команді - це буде мати велике значення, коли ми повернемося додому в Україну", - розповів один з українських військових.
Курс навчання включав застосування мінометів, легкої протитанкової зброї нового покоління (NLAW) та зенітних ракетних комплексів Stinger, безпілотників для розвідки, а також руйнування перешкод, у тому числі "зубів дракона".
"Проведене навчання сприятиме подальшій підтримці можливостей України щодо створення власних морських сил та міжнародної концепції підготовки морських піхотинців", - наголосили у ВМФ.
Навчання українських солдатів у Британії
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія є одним з основних союзників нашої країни. Зокрема, Лондон неодноразово надавав військову допомогу.
Також британці тренують на території своєї держави наших військових, після чого їх відправляють на фронт. З 24 лютого 2022 року Британія навчила вже понад 20 тисяч солдатів України.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські захисники освоїли гаубицю AS90 у Великій Британії. Навчання вже закінчили дві групи артилеристів.
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