Тренера "Зорі" визнали найкращим в 17 турі УПЛ завдяки перемозі над "Динамо"

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник визнаний найкращим наставником 17 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті Прем'єр-ліги.

Його підопічні здобули виїзну перемогу над київським "Динамо" (2:1), максимально загостривши турнірну ситуацію в групі лідерів. За цей поєдинок 50-річний український тренер отримав 4,8 бала від Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Луганчани обігнали суперника в турнірній таблиці, вийшовши на друге місце в чемпіонаті. "Динамо" ж опустилося на четверту сходинку і тепер відстає від лідируючого донецького "Шахтаря" на 14 очок.

В наступному турі УПЛ "Зоря" зіграє якраз проти "Шахтаря". Матч відбудеться 14 грудня на "Славутич-Арені" і почнеться о 17:00 за київським часом.

"Динамо" 12 грудня проведе останній домашній матч року проти швейцарського "Лугано". Це буде битва за вихід в плей-офф Ліги Європи. Кияни повинні перемагати в два м'ячі.

А 15 грудня "біло-сині" завершать рік виїзним поєдинком проти "Десни".

Нагадаємо, раніше перемога над "Динамо" принесла тренеру і півзахиснику "Десни" Олександру Рябоконю і Владиславу Калитвинцеву звання кращих у 7 турі української Прем'єр-ліги.