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Тренер "Ювентуса" може подати у відставку після матчу-відповіді ЛЧ з "Атлетіко"

Новини » Спорт    04.03.2019 - 16:17
Тренер "Ювентуса" може подати у відставку після матчу-відповіді ЛЧ з "Атлетіко"
Фото: Массіміліано Аллегрі (twitter.com/juventusfcen)

Після гри наставник зустрінеться з президентом клубу

Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі може найближчим часом покинути Туринську команду. Про це інформує Corriere dello Sport .

Спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі повідомив, що після гри у відповідь з "Атлетіко" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів наставник зустрінеться з президентом "бьянконері" Андреа Аньєллі.

"Майбутнє тренера не залежить лише від результатів в Лізі чемпіонів, як і не пов'язане з виграним або невиігранним чемпіонатом. Воно пов'язане з розвитком проекту в цілому. Після гри з "Атлетіко" я і Аньєллі подумаємо, що робити", - заявив Паратічі.

Однак видання зазначає, що Аллегрі може подати у відставку, не чекаючи рішення керівництва. За даними джерела, в послугах італійського менеджера зацікавлений мадридський "Реал".

У сферу інтересів "Юве" входять Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Юрген Клопп ("Ліверпуль"), Зінедін Зідан і Антоніо Конте (обидва - вільні агенти). Останній раніше тренував туринський клуб з 2011 по 2014 рік. Під його керівництвом команда тричі ставала чемпіоном Італії.

У нинішньому сезоні "Ювентус" лідирує в Серії А, вилетівши з Кубка Італії. Також команда продовжує боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши "Атлетіко" в першому матчі - 0:2. Зустріч у відповідь відбудеться 12 березня у Турині.

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