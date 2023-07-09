Центровой сборной Украины дебютировал в Летней лиге НБА за "Нью-Йорк Никс"

Украинец Дмитрий Скапинцев сыграл премьерный матч в рядах представителя Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк Никс" в Летней лиге в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

25-летний центровой попал в заявку "Никс" на поединок с "Филадельфией" (101:110). Украинский баскетболист в итоге остановился в двух шагах от дабл-дабла.

Скапинцев начал на скамье запасных. Впрочем, дождался своего шанса и провел на паркете 13 минут. За отведенное время украинец успел набрать 10 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Скапинцева отрицательный (-7).

В общей сложности центровой выполнил 6 попыток бросков с игры. Из них точными оказались четыре. Также он реализовал 2 из пяти штрафных. Показательный факт в игре Скапинцева – характер подборов. В частности, 6 из восьми его подборов были в атаках "Никс".

Скапинцев попал в ряды "Никс" из фарм-клуба команды – "Вестчестера". В пригороде Нью-Йорка украинец отыграл сезон 2022/23 Лиги развития ассоциации. Средние цифры центрового в регулярном чемпионате – 8.4 очка, 6.1 подбора, 3.8 ассиста за 19 минут на паркете.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В составе родной команды дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки чемпионата перебрался в литовский "Панявежис".

В 2020 году впервые сыграл в рядах сборной Украины. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.