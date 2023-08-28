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Тренер-чемпион Европы перебрался в Саудовскую Аравию

Эр-Рияд, Понедельник 28 августа 2023 10:25
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Тренер-чемпион Европы перебрался в Саудовскую Аравию
Автор: Антон Федорцив

Бывший наставник сборной Италии Роберто Манчини пополнил звездный десант на Ближнем Востоке и возглавил национальную команду Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной.

58-летний специалист недолго оставался без работы после отставки с должности алленаторе "Скуадры Адзурры" 13 августа. Итальянец соблазнился предложением Саудовской футбольной федерации.

Манчини договорился о 3-летнем контракте с аравийцами. По данным инсайдера Николо Скиры, ежегодно тренер будет зарабатывать ориентировочно 20 млн евро. Главной задачей нового наставник сборной Саудовской Аравии станет завоевание путевки на ЧМ-2026.

Дебют Манчини в должности состоится 21 ноября. На втором этапе квалификации к Мундиалю новые подопечные специалиста встретятся со сборной Иордании на выезде. В январе же сборная Саудовской Аравии выступит на Кубке Азии.

Кто такой Роберто Манчини

Уроженец провинции Анкона, на профессиональном уровне, защищал цвета "Болоньи", "Сампдории", "Лацио" и "Лестера". Двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии (6 раз), победитель Кубка кубков, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Манчини-тренер начинал в "Фиорентине". Завоевал с "фиалками" Кубок Италии 2000/01. Позже повторил достижение с "Лацио", а с миланским "Интером" выиграл 3 Скудетто и другие трофеи. В сезоне 2011/12 сделал "Манчестер Сити" чемпионом Англии.

После АПЛ работал со стамбульским "Галатасараем", "Интером" (второй раз) и питерским "Зенитом". Во главе сборной Италии триумфовал на Евро-2020. В последние годы опирался на работу итальянских специалистов – Вискиди, Сарри, Де Дзерби и Гасперини.

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

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