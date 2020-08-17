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Тренд на зниження ставок збережеться, - голова Нацбанку

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 09:05
Тренд на зниження ставок збережеться, - голова Нацбанку
Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Шевченко вважає, що вартість кредитів буде нижче

Зниження облікової ставки НБУ до 6% ще не повністю відбилося в ставках по депозитах. Слідом за зниженням ставок за депозитами очікується і зниження ставок по кредитах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав новий голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Ще в грудні вартість іпотеки становила 19-20%, а сьогодні банки вже пропонують програми менше 10%, окремі приватні банки під 12-13%", - зазначив він.

Шевченко впевнений, що тренд буде зберігатися.

"Якщо Національний банк буде підтримувати, то ставки будуть знижуватися, і для населення, і для юридичних осіб", - додав співрозмовник.

Шевченко уточнив, що на даний момент середня ставка за кредитами для юридичних осіб становить 11% річних у гривні. Але така ставка доступна якісним позичальникам.

"Це вже те, чого досягла банківська система. Для населення, на жаль, ставка значно вище в сегменті споживчих кредитів", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України розробив і пропонує до обговорення з фінансовими установами нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в договорах.

За даними НБУ, в липні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,7% річних, що на 1,1 в.п. нижче, ніж в червні (10,8%).

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