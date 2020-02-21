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Трьом одеситам повідомили про підозру у погрозі вбивством

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 15:07
Трьом одеситам повідомили про підозру у погрозі вбивством
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Затриманим повідомлено про підозру за вимагання передачі чужого майна з погрозою вбивства та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Київська місцева прокуратура повідомила про підозру трьом зловмисникам за вимагання з погрозою вбивства та нанесення тілесних ушкоджень потерпілому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Зазначається, що зловмисниками виявилися уродженці Одеської області 1988, 1986, 1984 років народження.

"Злочин стався 14 лютого 2020 року близько 7 години ранку на проспекті Степана Бандери у Києві. Зловмисники силоміць посадили до автомобіля 35-річного потерпілого, вивезли в лісопосадку та застосовуючи насильство змусили останнього перерахувати на банківський рахунок 25 тисяч гривень. Під страхом за своє життя потерпілий виконав вимогу злочинців, після чого зловмисники залишили чоловіка в лісі, а самі втекли", - йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою вбивства та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень відносно потерпілого, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні замовного вбивства відомого пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві двом особам. За даними відомства, про підозру у безпосередньому вчиненні вбивства, яке було кваліфіковане як замовне, було повідомлено громадянину Киргизстану, 1982 року народження (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як писало РБК-Україна, пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого. Загиблий був кандидатом медичних наук, пластичним і естетичним хірургом, а також хірургом кисті. Сотник керував клінікою DMK Ukraine.

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