Трем одесситам сообщили о подозрении в угрозе убийством

Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Задержанным сообщено о подозрении за вымогательство передачи чужого имущества с угрозой убийства и нанесении тяжких телесных повреждений

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении троим злоумышленникам за вымогательство с угрозой убийства и нанесения телесных повреждений потерпевшему. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Сообщается, что злоумышленниками оказались уроженцы Одесской области 1988, 1986, 1984 годов рождения.

"Преступление произошло 14 февраля 2020 года около 7 часов утра на проспекте Степана Бандеры в Киеве. Злоумышленники насильно посадили в автомобиль 35-летнего потерпевшего, вывезли в лесопосадку и применяя насилие заставили последнего перечислить на банковский счет 25 тысяч гривен. Под страхом за свою жизнь, потерпевший выполнил требование преступников, после чего злоумышленники оставили мужчину в лесу, а сами скрылись", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества с угрозой убийства и нанесении тяжких телесных повреждений в отношении потерпевшего, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в совершении заказного убийства известного пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве двум лицам. По данным ведомства, о подозрении в непосредственном совершении убийства, которое было квалифицировано как заказное, было сообщено гражданину Кыргызстана, 1982 года рождения (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как писало РБК-Украина, пластического хирурга Андрея Сотника убили в центре Киева вечером, 2 февраля. Погибший был кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, а также хирургом кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.