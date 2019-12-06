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Президент присвоїв почесні найменування підрозділам ЗСУ

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 15:33
Президент присвоїв почесні найменування підрозділам ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Почесні найменування отримали 5 військових підрозділів

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 грудня, присвоїв почесні найменування підрозділам Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, почесне найменування "Донбас" було присвоєне 46-му окремому штурмовому батальйону 54-ї ОМБ Сухопутних військ ЗСУ, а почесне найменування "Свята Варвара" отримала 19-та ракетна бригада Сухопутних військ ЗСУ.

Також глава держави присвоїв почесне найменування "імені гетьмана Пилипа Орлика" 201-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ та ім'я Героя України полковника Тараса Сенюка 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї ОДШБ Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Крім того, 73-й Морський центр спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ відтепер носитиме почесне найменування "імені кошового отамана Антіна Головатого".

Нагадаємо, 23 серпня почесне найменування "Лицарів зимового походу" отримала 28-а ОМБ, 92-а ОМБ отримала почесне найменування "імені кошового отамана Івана Сірка", а 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді присвоїли найменування "імені Костянтина Пестушка". Також почесні найменування отримали 456 бригада транспортної авіації, Південне територіальне управління Національної гвардії та 15-й полк НГУ.

Крім того, сьогодні глава держави підвищив у званні начальника Генерального штабу Збройних Сил України Руслана Хомчака. Главі Генштабу було присвоєно військове звання генерал-полковника.

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