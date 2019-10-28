Тристоронні переговори щодо транзиту газу завершилися

В Брюсселі завершилися тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, тривалість переговорів склала 80 хвилин, що в два рази довше попередньої зустрічі. Консультації почалися з запізненням на дві години.

У зустрічі взяли участь міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, глава "Газпрому" Олексій Міллер, заступник голови ЄК у справах Энергосоюза Марош Шефчович, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель і глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.

Як заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, російська сторона на переговорах вимагає від України піти на принизливі поступки. Зокрема, мова йде про те, що Москва наполягає на врегулюванні судових спорів між "Газпромом" і "Нафтогазам". Фактично російська сторона вимагає від Києва відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу, який прийняв рішення на користь України.