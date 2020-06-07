З тритижневим запізненням: до Києва прийшло метеорологічне літо

До Києва прийшло метеорологічне літо із запізненням на три тижні. Метеорологічна весна у столиці тривала 116 днів.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своїй сторінці у Facebook.

"Цьогорічне літо прийшло до столиці з трьохтижневим запізненням... Середньодобова температура повітря 4 червня склала +13,6, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого - загалом 116 днів", - вказано у повідомленні.

При цьому середньодобова температура 5 червня становила +16,5.

"Згідно прогнозу Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права", - сказано у повідомленні.

Крім того, як підкреслили в обсерваторії, це не найпізніший початок літа у Києві. У 1990 та 2001 році воно почалося 7 червня.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 6 червня погода в Україні покращиться: температура повітря коливалася від +21 до +29 градусів тепла.

Як писало РБК-Україна, в червні середня місячна температура очікується у межах 18-22 градусів тепла.