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Сайнс переміг на божевільному Гран-прі Британії з провалом Ферстаппена

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Сполучене Королівство, Неділя 03 липня 2022 19:33
Сайнс переміг на божевільному Гран-прі Британії з провалом Ферстаппена Фото: Карлос Сайнс випередив Шарля Леклера та всіх інших (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Першою перемогою в кар'єрі пілота "Феррарі" Карлоса Сайнса завершився Гран-прі Британії на легендарній трасі в Сільверстоуні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Перші метри дистанції яскраво продемонстрували, що гран-прі стане видовищним. Ферстаппен увійшов у перший поворот лідером, випередивши Сайнса, а Хемілтон прорвався на 3-тє місце зі стартової п'ятої. Та ще запекліша боротьба була позаду.

Саме в середині пелотону розгорнулася справжня драма. Расселл, Гаслі та Чжоу не поділили трасу, кілька контактів і перший вибив третього. Машина китайського пілота "Альфа Ромео" перевернулася, перелетіла рейку безпеки та влетіла в огорожу. На щастя, з Чжоу все гаразд.

Сайнс переміг на божевільному Гран-прі Британії з провалом Ферстаппена

Зате гонку зупинили червоним прапором на понад 50 хвилин. Перед рестартом дирекція гран-прі вирішила повернути гонщикам стартові позиції. Та довго лідирувати Сайнсу не вдалося. Ферстаппен відразу підібрався впритул до іспанця, а на 10-му колі вийшов на першу позицію після помилки пілота "Феррарі".

Та вже за два кола чинний чемпіон отримав проблеми з болідом і поїхав у бокси. На перших двох позиціях опинилися представники "Феррарі". Більше того, Леклер, який їхав другим, демонстрував вищу швидкість і почав пресингувати Сайнса.

У цей момент стратеги скудерії ледь знову не поховали шанси команди. Вони намагалися зберегти статус-кво, допоки до них впритул не під'їхав Хемілтон на "Мерседесі". Після піт-стопу італійська стайня таки зважилася змінити позиції своїх пілотів.

Сайнс переміг на божевільному Гран-прі Британії з провалом Ферстаппена

Здавалося, що трійка Леклер-Сайнс-Хемілтон втримається до фінішу, але на 39-му колі болід Окона ("Альпін") зупинився прямісінько на стартовій прямій і спровокував появу автомобіля безпеки та лавину заїздів у бокси.

Найбільше програв у цій ситуації Леклер. Він не зробив піт-стоп, залишився на твердій гумі та після відновлення гонки програв і Сайнсу, і Пересу з Хемілтоном. Вочевидь, у "Феррарі" буде серйозна розмова всередині стайні, попри першу в кар'єрі перемогу Сайнса...

Леклер, захищати позиції якого відмовився Сайнс, фінішував 4-м. На хвості в нього завершили перегони Алонсо ("Альпін") та Норріс ("Макларен"). На останніх метрах Ферстаппен втримався на 7-й позицій від зазіхань Міка Шумахера ("Хаас"), який здобув перші очки в кар'єрі.

Класифікація Гран-прі Британії-2022:

  1. Карлос Сайнс
  2. Серхіо Перес (+3.779)
  3. Льюїс Хемілтон (+6.225)

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