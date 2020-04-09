У трьох областях України можуть ввести комендантську годину

У трьох областях України в рамках карантину через пандемію коронавірусу можуть ввести комендантську годину. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він також додав, що в ході наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем було поінформовано про продовження карантину до початку травня.

"Коли це начало, яке це число, не було уточнено. Також були проінформовані, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні", - додав він.

Він пояснив, що заходи спрямовані на те, щоб розірвати ланцюг зараження. Розглядається також можливість комендантської години.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни на постанову про запобігання поширенню коронавіруса, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину.

Додамо, що станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадку коронавіруса. За минулу добу виявили 224 хворих. Жертвами коронавіруса стали 57 людей.