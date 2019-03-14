Вимоги Ляшка ввести мораторій на підвищення тарифів надзвичайно актуальні, - експерт

Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Політолог прокоментував вимогу Ляшка

Вимога політиків, у тому числі лідера Радикальної партії Олега Ляшка знизити діючі розцінки на газ для населення і в терміновому порядку ввести мораторій на підвищення тарифів до моменту справедливого врегулювання ціноутворення в галузі житлово-комунальних послуг більш ніж актуальна. Про це заявив глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи вимогу Ляшка прийняти зареєстрований Радикальною партією "тарифний" проект постанови.

"Оскільки протягом 2 останніх місяців платіжки за опалення дуже високі, це викликало величезне обурення серед людей. Тема, звісно, піднімається політиками, в тому числі – Олегом Ляшком і іншими кандидатами. Ляшко відчуває те, що найбільше болить у людей і проводить цю тему у своїй роботі в парламенті. З іншого боку, парламент чи рішення проголосує за скасування постанови уряду про підвищення тарифів на газ і встановлення мораторію. По-перше, Порошенко не зробить Ляшку такого подарунка. По-друге, є домовленості з МВФ, порушення яких президент і уряд допустити не можуть. З іншого боку, травневе підвищення тарифів на газ призведе до того, що якщо новий президент України не введе мораторій на зростання цін на газ, то рейтинги її політичної сили на парламентських виборах різко впадуть. Президент може залишитися без своєї фракції у ВР. Думаю, що якщо президентом стали б Ляшко або Тимошенко, то вони ввели б такий мораторій. В іншому випадку, чекати від чинної влади якихось послаблень в тарифному питанні я б не став", - сказав Фесенко.

Як відомо, 14 березня 2019 року, виступаючи з парламентської трибуни Ляшко закликав скасувати діючі тарифи на газ і не допустити травневого підвищення цін на 40%.

"Влада різко, за місяць до виборів, почала боротися з бідністю. 5 років до цього вони грабували на мільярди, а за місяць до виборів згадали про пенсіонерів: подачки дають копійчані – монетизація, так звана, субсидій. З 1 травня, якщо хтось забув, буде нове підвищення на 40% цін на газ. Влада сьогодні дає людям ці копійки, а завтра люди отримають платіжки за комуналку вдвічі більше. Влада займається тільки одним – підкупом виборців, щоб потім, після виборів, все забрати. Тому ми наполягаємо, щоб парламент прийняв зареєстрований нами проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, про встановлення мораторію на підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Весь газ українського видобутку має йти на потреби ЖКГ для того, щоб здешевити його вартість. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу за розтрату і розкрадання керівництвом "Нафтогазу" грошей українців і виведення їх в офшори. Ми вимагаємо наведення порядку з цінами на газ, на комуналку. Досить грабувати людей!", - заявив Ляшко.