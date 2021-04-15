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Вимоги до декларування цінних паперів можуть змінитися. Рада ухвалила закон за основу

Автор: Юлія Струк

В Україні можуть змінити вимоги до декларування цінних паперів. Верховна рада підтримала за основу відповідний законопроект №5173.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 300 парламентаріїв.

Закон пропонує врегулювати деякі питання декларування. Документ виключає вимогу про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР.

Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою за один прожитковий мінімум.

У профільному комітеті звертали увагу, що під час доопрацювання законопроекту слід зазначити, що зміни в декларуванні цінних паперів мають стосуватися їх сукупної номінальної вартості.

Члени комітету виступили проти можливості зазначати в декларації номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі. Адже дане питання врегульоване в чинній редакції закону.

Нагадаємо, на початку квітня профільний комітет ВР рекомендував Раді ухвалити відповідний закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Рада схвалила відповідний законопроект №5153 за основу.

При цьому нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.

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