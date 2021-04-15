Вимоги до декларування цінних паперів можуть змінитися. Рада ухвалила закон за основу

"За" проголосували 300 парламентаріїв.

Закон пропонує врегулювати деякі питання декларування. Документ виключає вимогу про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР.

Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою за один прожитковий мінімум.

У профільному комітеті звертали увагу, що під час доопрацювання законопроекту слід зазначити, що зміни в декларуванні цінних паперів мають стосуватися їх сукупної номінальної вартості.

Члени комітету виступили проти можливості зазначати в декларації номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі. Адже дане питання врегульоване в чинній редакції закону.