Вимога РФ про обмін Цемаха підтверджує причетність до катастрофи MH17, - Баканов

Включення свідка у справі про знищення "Боїнга" рейсу MH17 Володимира Цемаха в список на обмін утримуваних між Україною і РФ свідчить про підтвердження причетності Росії до катастрофи МН17. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, передає "Інтерфакс-Україна".

Баканов, коментуючи видачу Цемаха Росії, підкреслив, що рішення щодо списків було продуманим і зваженим главою держави Володимиром Зеленським, "оскільки відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачало припинення переговорів з РФ".

Крім того, глава СБУ зазначив: "Можу погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердження причетності РФ до краху МН17".

Також Баканов підкреслив, що з Цемахом після затримання проводилися слідчі дії, всі дані долучені до матеріалів справи. Він запевнив, що Україна докладе всі зусилля для того, щоб причетні до краху МН17 були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що свідок у справі про катастрофу MH17 Володимир Цемах був допитаний перед відправкою в РФ. За словами Зеленського, Цемаха допитали не тільки перед поверненням в РФ.

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні. Пізніше його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони самопроголошеної "Донецької народної республіки".

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