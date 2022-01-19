ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вимагали хабарі та підробляли COVID-сертифікати. У лікарні Києва викрили "схему"

Новость на русском →
Київ, Середа 19 січня 2022 11:20
Вимагали хабарі та підробляли COVID-сертифікати. У лікарні Києва викрили "схему" Фото: у лікарні Києва посадовці організували "схему" (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У столичній лікарні викрили схему вимагання хабарів з практикуючих лікарів. При цьому фігуранти займалися підробкою COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київської міської прокуратури.

За даними слідства, керівник Київського дитячого діагностичного центру організувала "схему", за якою підпорядковані їй медики щомісячно платили "данину", аби працювати у лікарні, розмір такої "плати" залежав від кількості робочих змін.

Правоохоронці зафіксували вимагання посадовицею хабаря на суму 46 000 гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди у розмірі 30 000 гривень її затримали.

Крім цього встановлено, що в цьому ж медзакладі група екс-посадовців (колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики), на чолі з вищезгаданою жінкою, організували збут фейкових COVID-сертифікатів. За один такий "документ" вони вимагали 250 доларів.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час яких вилучили: мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів, які підтверджують протиправну діяльність.

У поліції звертають увагу, що до початку обшуків одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша - сховала вимкнутий гаджет за шафою.

Наразі очільницю лікарні затримано в порядку статті 208 КПК України за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 ККУ, іншим трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, за 2021 рік СБУ викрила понад 100 угруповань з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативний результат ПЛР-тестів.

Додамо, в Києві правоохоронці викрили схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих.

Читайте РБК-Україна в Google News
коррупция сертифікат вакцинації
NEWS
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі