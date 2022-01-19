Вимагали хабарі та підробляли COVID-сертифікати. У лікарні Києва викрили "схему"

У столичній лікарні викрили схему вимагання хабарів з практикуючих лікарів. При цьому фігуранти займалися підробкою COVID-сертифікатів.

За даними слідства, керівник Київського дитячого діагностичного центру організувала "схему", за якою підпорядковані їй медики щомісячно платили "данину", аби працювати у лікарні, розмір такої "плати" залежав від кількості робочих змін.

Правоохоронці зафіксували вимагання посадовицею хабаря на суму 46 000 гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди у розмірі 30 000 гривень її затримали.

Крім цього встановлено, що в цьому ж медзакладі група екс-посадовців (колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики), на чолі з вищезгаданою жінкою, організували збут фейкових COVID-сертифікатів. За один такий "документ" вони вимагали 250 доларів.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час яких вилучили: мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів, які підтверджують протиправну діяльність.

У поліції звертають увагу, що до початку обшуків одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша - сховала вимкнутий гаджет за шафою.

Наразі очільницю лікарні затримано в порядку статті 208 КПК України за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 ККУ, іншим трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.