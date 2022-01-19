Требовали взятки и подделывали COVID-сертификаты. В больнице Киева разоблачили "схему"

В столичной больнице разоблачили схему вымогательства взяток с практикующих врачей. При этом фигуранты занимались подделкой COVID-сертификатов.

По данным следствия, руководитель Киевского детского диагностического центра организовал "схему", по которой подчинены ей медики ежемесячно платили "дань", чтобы работать в больнице, размер такой "платы" зависел от количества рабочих смен.

Правоохранители зафиксировали вымогательство должностной частью взятки на сумму 46 000 гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен ее задержали.

Кроме этого установлено, что в этом же медучреждении группа экс-чиновников (бывшая советница заместителя председателя КГГА и экс-замминистра социальной политики), во главе с вышеупомянутой женщиной, организовали сбыт фейковых COVID-сертификатов. За один такой "документ" они требовали 250 долларов.

Правоохранители уже провели обыски по местам работы и проживания фигурантов. Во время которых изъяли мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов, которые подтверждают противоправную деятельность.

В полиции обращают внимание, что до начала обысков одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая - спрятала гаджет выключен за шкафом.

Сейчас главу больницы задержан в порядке статьи 208 УПК Украины по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК, другим трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.