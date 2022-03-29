Кулеба відреагував на "я їх знищу" Путіна: у нас є свої плани

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь президента РФ Володимира Путіна, який, прочитавши записку від Зеленського з умовами миру, сказав: "я їх знищу". Український дипломат зазначив, що які б Путін не будував плани, в України є свої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в ефірі телемарафону.

"Він (Путін, - ред.) збирався буквально протягом декількох діб захопити Київ і ключові міста України. Я думаю, що тоді він теж сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, за даними The Times, російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Зокрема, український президент нібито передав умови миру. На що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

Ми також писали про те, що за словами The Wall Street Journal, Зеленський попросив США не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він може сприяти переговорам.

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