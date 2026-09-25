Надо учитывать и чувствительность соседей: посол в Польше - о новых героях в Пантеоне

Бондарь подчеркнул: уступать национальные интересы Украина не может. В качестве примера он привел опыт уступок России, которые в конечном итоге привели к полномасштабной войне. По его убеждению, сегодня в Украине нет ни одного политика, готового сказать соседям "делайте с этим все, что хотите".

В то же время, посол призвал не игнорировать позицию партнеров.

"Речь о том, что планируя следующие этапы перезахоронений, нужно учитывать, возможно, реакцию других государств. Если мы этой чувствительности не ощущаем, то получаем неожиданные результаты", - отметил Бондарь.

Пантеон - о будущем, но с оглядкой на соседа

По словам посла, Национальный пантеон - это не только чествование прошлого, но и строительство будущего. Именно поэтому важно, как будет реализовываться эта инициатива.

Бондарь пояснил, что Польша способна быть надежным союзником Украины в вопросах безопасности, обороны и евроинтеграции. Но есть сферы, где каждая из сторон будет жестко стоять на своем.

"Мы должны понимать, что Польша может нас поддерживать в вопросах безопасности, обороны, европейской интеграции, но в вопросах истории, экономической конкуренции, сельского хозяйства каждый будет жестко защищать свои интересы", - сказал он.

Поэтому перед каждым решением, по мнению посла, следует взвешивать и собственный интерес, и чувствительность иностранного партнера.

Между тем, РБК-Украина сообщало, что за три года количество нападений на украинцев в Польше возросло на 30% - в первом полугодии 2026 года зафиксировано уже 180 таких случаев.