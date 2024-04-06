Надо разделять. Зеленский отреагировал на "травлю" ТЦК в соцсетях

Скандалы из ТЦК

Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.

Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.

Кроме того, разразился скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Мы также писали, что в сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования. Ложную информацию распространила российская пропаганда.

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