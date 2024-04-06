RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Надо разделять. Зеленский отреагировал на "травлю" ТЦК в соцсетях

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Граждане Украины должны понимать, что не вся информация, подаваемая в соцсетях является объективной.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, относительно того, как можно вернуть уважение гражданских к людям в военной форме, президент отметил, что, по его мнению, у общества уже есть уважение к военным.

"Но люди должны понять, что то, что в Telegram-каналах и TikTok - надо как-то разделить. Потому что тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов сказать публично о войне или о ТЦК, но сидя в соцсетях ты готов это сделать", - подчеркнул президент.

 

Скандалы из ТЦК

Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.

Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.

Кроме того, разразился скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Мы также писали, что в сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования. Ложную информацию распространила российская пропаганда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийТЦКВойна России против Украины