Надо разделять. Зеленский отреагировал на "травлю" ТЦК в соцсетях

Граждане Украины должны понимать, что не вся информация, подаваемая в соцсетях является объективной.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.
На вопрос журналиста, относительно того, как можно вернуть уважение гражданских к людям в военной форме, президент отметил, что, по его мнению, у общества уже есть уважение к военным.
"Но люди должны понять, что то, что в Telegram-каналах и TikTok - надо как-то разделить. Потому что тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов сказать публично о войне или о ТЦК, но сидя в соцсетях ты готов это сделать", - подчеркнул президент.
Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.
Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.
Кроме того, разразился скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.
Мы также писали, что в сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования. Ложную информацию распространила российская пропаганда.
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