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Надо продолжать давление. Буданов пообещал новые украинские удары по Крыму

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов соглашается с тем, что Украине важно продолжать давить на российские силы, особенно в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, Буданов подчеркнул, что Украина может давить на россиян в Крыму с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.
"Наши подразделения неоднократно входили в Крым в прошлом году", - говорит начальник ГУР.

В то же время он отметил, что Украина снова отправит на полуостров спецназовцев, чтобы разрушить российскую логистику.

Рейды в Крым

Напомним, в прошлом году украинские военные совершили ряд успешных операций в Крыму и вблизи него. В частности, были также вылазки на оккупированный полуостров.

Напомним, что одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" - нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы применяли конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Февраль" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.

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