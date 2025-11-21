"Держава має працювати". Зеленський закликав припинити політичні ігрища в Україні

"Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики, все, надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать объединенно, правительство воюющей страны должно работать эффективно", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сейчас не стоит забывать и путать, кто именно является врагом Украины и напомнил, как с первых дней войны его пытались угрозами, уговорами, предложениями заставить сдать страну врагу.

"Я помню, как в первый день войны разные ходоки передавали мне разные планы, пункты, ультиматумы были по завершению войны. Говорили или так, или никак. Или вы это подпишете, или вас просто ликвидируют. И это вместо вас уже подпишет и.о. Президента Украины. Чем это закончилось? Известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями, пунктами "домой в родную гавань", - предупредил президент.

Зеленский подчеркнул, что он не предал Украину тогда, не сделает этого и сейчас. В 2022 году за плечами правительства и президента была поддержка "каждого украинца, украинки, каждого солдата, каждого волонтера, каждого медика, дипломата, журналиста, всего, всего нашего народа".

"Я точно знаю, что в этот действительно один из самых тяжелых моментов нашей истории я не один, что украинцы верят в свое государство, что мы едины и во всех форматах будущих встреч, дискуссий, переговоров с партнерами мне будет гораздо легче добиваться достойного мира для нас и убеждать их на 100% зная - за мной народ Украины", - резюмировал он.