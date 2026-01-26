RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике по областям. Он назвал сроки улучшения ситуации неудовлетворительными и призвал действовать быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Он отметил, что заслушал доклады о ситуации в регионах с самой сложной ситуацией в энергетике. В частности, в Киеве и Киевской области, Харькове и области, Черниговской, Сумской, Днепровской и Запорожской областях.

Президент добавил, что больше всего внимания уделили Киеву, в котором обстоятельства являются "чрезвычайно сложными" - более 1200 многоэтажек в столице до сих пор без отопления.

"Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными - надо действовать быстрее", - говорится в его заявлении.

Зеленский отметил, что был определен порядок шагов, и отметил, что уже сегодня вечером ожидает доклада о сроках их возможной реализации.

"Поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей. Министр внутренних дел Украины доложил по обеспечению пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи", - заявил лидер страны.

Кроме того, премьер-министр и министр финансов получили поручение проанализировать возможности, в частности, Киева экстренно закупить все, что необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения.

"Поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова", - отметил президент.

 

Ситуация с теплом в столице

Напомним, что в ночь на 24 января россияне совершили атаки на Киев с помощью дронов и ракет. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Утром в воскресенье, 25 января, к теплоснабжению подключили более 340 домов. Сейчас в Киеве круглосуточно работают более 90 Пунктов несокрушимости, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажек.

