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Нужно больше. Новый посол Украины в Германии призвал Берлин увеличить военную помощь

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Константин Широкун

Украине необходимо значительно больше оружия. Нужно совместно работать над тем, чтобы сделать нашу Европу безопасной.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.

Сегодня, 17 октября, к работе приступил новый посол Украины в Германии Алексей Макеев. Сегодня же он опубликовал свое первое видеообращение в новой должности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Уже 23 сентября был назначен новый посол, им стал Алексей Макеев.

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