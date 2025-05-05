Майские грозы накроют Украину: где 5 мая ожидать дожди и гром

Погода в Украине в конце апреля

В начале третьей декады апреля в Украину пришел очень теплый воздух с юга, из-за чего дневная температура местами приближалась к рекордным значениям или даже превышала их. По климатическим нормам такая жара больше характерна для июня.

Однако уже с 26 апреля ситуация резко изменилась: арктический воздух принес с собой существенное похолодание и заморозки почти по всей стране.

Дожди были локальными, преимущественно на западе и севере, местами с градом и сильным ветром. 27 апреля на востоке и северо-востоке прошел мокрый снег. В других регионах было сухо, а местами фиксировались даже весенние суховеи, что нетипично для этого периода.

Напомним, в апреле были установлены несколько температурных рекордов. Например, 21 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.