Під Одесою масштабна ДТП. Рух на трасі на Бухарест ускладнено
Поблизу селища Новоселівка (Одеська область) сталася смертельна ДТП за участю великогабаритного автомобіля і мікроавтобуса. Рух по трасі на Бухарест ускладнено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг.
"На 180 км автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (на Бухарест) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю великовагового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті аварії дві людини загинули", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рух по даній ділянці дороги в бік Одеси і в бік Ізмаїла ускладнено.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області сталася ДТП за участю автомобіля і рейсового автобуса, в якому знаходилися 22 пасажири. 16 людей отримали поранення, в тому числі діти, водій легковика загинув.
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