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Під Одесою масштабна ДТП. Рух на трасі на Бухарест ускладнено

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Одеса, Понеділок 05 вересня 2022 11:30
Під Одесою масштабна ДТП. Рух на трасі на Бухарест ускладнено Фото: під Одесою сталася смертельна ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Поблизу селища Новоселівка (Одеська область) сталася смертельна ДТП за участю великогабаритного автомобіля і мікроавтобуса. Рух по трасі на Бухарест ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг.

"На 180 км автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (на Бухарест) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю великовагового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті аварії дві людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух по даній ділянці дороги в бік Одеси і в бік Ізмаїла ускладнено.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області сталася ДТП за участю автомобіля і рейсового автобуса, в якому знаходилися 22 пасажири. 16 людей отримали поранення, в тому числі діти, водій легковика загинув.

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