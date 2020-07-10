На трасі Одеса-Миколаїв при зіткненні авто сталась пожежа, є загиблий

Вчора, 9 липня, у Миколаївській області на автодорозі Одеса - Миколаїв сталося зіткнення двох автівок, а потім пожежа. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, аварія сталася поблизу села Федорівка Березанського району. За попередньою інформацією ЗАЗ 1103 зіштовхнувся з автівкою Volkswagen jetta. Після чого у першому загорілась електропроводка і полум'я перекинулося на Volkswagen.

Пасажир ЗАЗ залишив легковик самостійно, однак водій Volkswagen не зміг відчинити двері автомобіля і згорів живцем. Відомо, що у Volkswagen було встановлено газобалонне обладнання.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі на Полтавському шосе зіштовхнулись дві автівки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули дві людини, та ще трьох госпіталізувала "швидка".

Крім того, у Львові водій автомобіля Audi, в якому були троє громадян Єгипту, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), внаслідок якої постраждали двоє людей.