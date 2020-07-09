У Львові водій авто врізався в будинок, є постраждалі

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Двоє пасажирів звернулись за допомогою до лікарні

У Львові водій автомобіля Audi, в якому були троє громадян Єгипту, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). В результаті події постраждали двоє людей.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Як повідомляється, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з проїзної частини та врізався в стіну будинку. Сам водій був тверезий.

Двоє пасажирів звернулись за допомогою до лікарні.

У прес-службі поліції повідомили, що встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Черкаській області на трасі Н-1 Київ - Знам’янка перевернувся бензовоз, внаслідок чого стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло.

Раніше повідомлялось, що у ДТП під Львовом загинула людина і ще троє постраждали.

Крім того, у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 осіб, їх госпіталізували.