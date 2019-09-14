На трасі Мукачево-Львів в ДТП з вантажівкою загинули 2 людини

В Івано-Франківській області на автодорозі "Мукачево-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автомобіля, в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними поліції, у суботу, 14 вересня, близько 03:00 водій автомобіля ВАЗ-2104 не обравши безпечної швидкості та порушивши правила дорожнього руху допустив зіткнення з вантажівкою Volvo.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів на місці події загинули водій та пасажир легкового автомобіля.

"Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні сталося зіткнення двох маршруток з пасажирами. Точної кількості постраждалих не розголошують, але відомо, що декілька осіб були травмовані. В поліції наразі не повідомляли подробиць інциденту.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігові відпустили депутата, який влаштував смертельну ДТП. Депутата від партії "Демократичний альянс" Ярослава Ковтуна, який за даними місцевих ЗМІ перебував за кермом автомобіля Mazda 626, зафіксованого на місці події, випустили згідно з постановою прокуратури.