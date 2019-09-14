На трассе Мукачево-Львов в ДТП с грузовиком погибли 2 человека

В Ивано-Франковской области на автодороге "Мукачево-Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным полиции, в субботу, 14 сентября, около 03:00 водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрав безопасной скорости и нарушив правила дорожного движения допустил столкновение с грузовиком Volvo.

Отмечается, что в результате столкновения транспортных средств на месте происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне произошло столкновения двух маршруток с пассажирами. Точное количество пострадавших не разглашают, но известно, что несколько человек были травмированы. В полиции пока не сообщали подробностей инцидента.

Также РБК-Украина писало, что в Чернигове отпустили депутата, который устроил смертельное ДТП. Депутата от партии "Демократический альянс" Ярослава Ковтуна, который по данным местных СМИ находился за рулем автомобиля Mazda 626, зафиксированного на месте происшествия, выпустили в связи с постановлением прокуратуры.