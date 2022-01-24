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На трасі під Києвом автомобіль влетів під фуру: загинуло 4 людини

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Київська область, Понеділок 24 січня 2022 11:52
На трасі під Києвом автомобіль влетів під фуру: загинуло 4 людини Фото: під Києвом легковик влетів під фуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 24 січня, на Київщині легковий автомобіль влетів під фуру. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області у Facebook.

Трагедія сталася о 8:20 у селищі Калинівка Фастівського району. На трасі Київ-Одеса 37-річний водій автомобіля марки Daewoo не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz. Фура знаходилася в цей час на узбіччі дороги.

Внаслідок зіткнення водій легкового автомобіля та 3 його пасажири загинули.

Фото: на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

На місці події працювало слідче управління поліції Київської області. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у Хмельницькому сталася смертельна ДТП за участю митника. Внаслідок аварії загинула 90-річна жінка.

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