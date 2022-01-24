На трасі під Києвом автомобіль влетів під фуру: загинуло 4 людини

У понеділок, 24 січня, на Київщині легковий автомобіль влетів під фуру. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області у Facebook .

Трагедія сталася о 8:20 у селищі Калинівка Фастівського району. На трасі Київ-Одеса 37-річний водій автомобіля марки Daewoo не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz. Фура знаходилася в цей час на узбіччі дороги.

Внаслідок зіткнення водій легкового автомобіля та 3 його пасажири загинули.

Фото: на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

На місці події працювало слідче управління поліції Київської області. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.