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На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки, є загиблі

Одеська область, Вівторок 11 серпня 2020 20:59
На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки, є загиблі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Водій однієї з фур на швидкості в'їхав в іншу

У вівторок, 11 серпня, на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівку DAF врізався в фуру Reanault Magnum. У результаті загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Як зазначається, аварія сталася близько 17:00.

"В результаті аварії, яка сталася сьогодні близько 17 години на автодорозі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка, загинули водій та пасажир вантажного автомобіля "DAF". За попередніми даними, водій на швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі Renault Magnum", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця аварії (оd.npu.gov.ua)

Силовики встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на вулиці Павлова зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes, в результаті чого постраждали 9 осіб.

Також РБК-Україна писало, що на Полтавському шосе на в'їзді в Дніпро зіткнулися Daewoo і Skoda, в результаті чого загинула дитина.

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