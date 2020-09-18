На трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП, є загиблий

Фото: знак ДТП (РБК-Україна)

У Київській області на автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок і мікроавтобуса. В результаті аварії одна людина загинула.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник поліції Київської області Віталія Грохольська.

У поліції зазначили, що аварія сталася поблизу села Хлепча Васильківського району. Через зіткнення перекриті обидві смуги руху в напрямку Києва.

"Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на цій ділянці рух тимчасово призупинено. Просимо врахувати вищезазначену інформацію, бути особливо обережними. По можливості утримайтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - повідомили в поліції.

УвагаНа автодорозі Київ —Одеса сталася ДТП У Васильківському районі ускладнено рух УвагаНа автодорозі Київ — Одеса сталася ДТП У Васильківському районі ускладнено рух Інформуємо вас про те, що в районі села Хлепча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок та мікроавтобуса. Перекрито обидві смуги руху в напрямку міста Київ. Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово припинено. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника. #ПорядокЦеТи #ПатрульнаполіціяКиївськоїобласті Опубліковано Патрульна поліція Київської області Пʼятниця, 18 вересня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що днями на трасі "Київ-Чоп" у Львівській області зіткнулися 6 автомобілів, через аварію поблизу Львова спостерігалися великі пробки.

Також повідомлялося, що в Хмельницькому відбулося ДТП за участю рейсового автобуса і автомобіля. В результаті аварії постраждали 7 осіб.