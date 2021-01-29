Негода в Україні: частина країни може залишитися без світла та транспорту

Фото: снігопад (РБК-Україна)

В Україні у п'ятницю, 29 січня, продовжить вирує негода. З-за сильного вітру і снігопадів частина країни може залишитися без світла і транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вдень у більшості областей буде невеликий, а на північному сході країни та в Карпатах помірний сніг. На заході і південно-заході невеликий сніг з дощем. Суха погода буде тільки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

У східних областях та Приазов'ї місцями пориви вітру 15-20 м/с, на решті території країни 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів, у східних, Запорізькій і Херсонській областях і в Криму +2+7.

У Київській області сьогодні вдень невеликий сніг.

"На дорогах ожеледиця. Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що станом на ранок 29 січня в Україні без світла залишаються 358 населених пунктів у 7 областях: Миколаївська - 140, Одеська 133, Кіровоградська - 38, Дніпропетровська - 19 Запорізька - 17 Херсонська - 6 і Київська - 5.

Також рятувальники закликали власників автомобілів утриматися від подорожей в період негоди і не залишайте транспортні засоби уздовж доріг.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні продовжує діяти активний сніговий циклон. З ночі циклон, що перемістився на центральні і північно-східні області.

Нагадаємо, вчора в результаті негоди в Одеській і Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежено рух транспорту, а до 8 населених пунктів повністю відсутній проїзд.