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На трассе "Киев-Одесса" неизвестные напали на предпринимателей и похитили более 12 млн грн

Новости » Общество     05.11.2019 - 13:38
На трассе "Киев-Одесса" неизвестные напали на предпринимателей и похитили более 12 млн грн
Иллюстративное фото (kievtime.com)

Подозреваемые скрылись с места происшествия

На автодороге "Киев-Одесса" группа неизвестных в камуфляжной форме и балаклавах напала на предпринимателей с Полтавской области и похитила более 12 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что происшествие случилось около 18:00 часов вечера на 24 км автодороги.

"Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылила на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладела сумками с деньгами в сумме более 12 млн грн и скрылась с места происшествия на своем автомобиле", - сообщили в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители ищут подозреваемых.

Напомним, в Гонконге 2 ноября мужчина с ножом совершил нападение на группу людей в торговом центре, ранения получили пять человек.

РБК-Украина сообщало, что в Запорожье 24 октября вооруженный ножом злоумышленник напал на общественную активистку Анжелику Белову. Вооруженный мужчина нанес женщине ножевое ранение и скрылся с места происшествия.

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