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На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 11:26
На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, есть пострадавшие
Фото с места ДТП (hk.npu.gov.ua)

Автомобили столкнулись лоб в лоб

На трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщается, что один из водителей не учел дорожную обстановку.

"Установлено, что 54-летний водитель автомобиля Opel двигался в сторону Харькова, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир Renault получили травмы. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли информацию о ДТП в Единый учет местного отдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного дела. Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Фото с места ДТП (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель такси устроил тройную аварию. Он врезался в автомобиль, а затем, убегая с места ДТП, допустил столкновение еще с двумя. В результате пострадала беременная женщина.

Также РБК-Украина сообщало, что 15 ноября в Харькове на улице Молочная столкнулись два автомобиля и грузовик, в результате чего погиб человек.

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