На трасі Київ - Чоп тимчасово заблокований рух

Неподалік Винниківського мосту сталась ДТП

Руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила, что на трассе Киев - Чоп за ДТП с пострадавшими временно заблокирован проезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рыбий в Facebook.

Рыбий рассказала, что недалеко от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.

"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - сообщила Рыбий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в России перевернулся автобус с детьми, есть погибшие. По предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса погибли двое взрослых, еще 16 детей получили травмы.

Напомним, что в Харьковской обл. произошла ДТП с микроавтобусом, есть жертвы. В момент столкновения пострадавшие находились возле легковушки и пытались вытолкнуть его из снежного заноса, в результате столкновения пострадали четыре человека, одна женщина от полученных травм скончалась на месте.