На трасі Київ-Чоп зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалі

На автодорозі Київ-Чоп біля села Надетычи (Миколаївський район) зіткнулися два мікроавтобуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня близько 11:00.

"Зіткнулися два мікроавтобуси - "Івеко" і "Мерседес", в результаті чого "Мерседес" в'їхав у зупинку громадського транспорту, а "Івеко" з'їхав у кювет і перекинувся", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, шість чоловік звернулися за медичною допомогою, четверо з них доставили в лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 18 вересня у Харкові сталося ДТП, в результаті якого постраждав один із водіїв. Вантажівка "КамАЗ", рухаючись по вулиці Котлова в бік вулиці Лозовська, зіткнувся з вантажівкою "МАЗ", яка виїхала на перехрестя з другорядної дороги. Від удару "МАЗ" перекинувся.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль врізався в тролейбус, в результаті аварії постраждали дві людини.