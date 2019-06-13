На трасах в Україні почнуть встановлювати станції екстреного зв’язку

У змінах до державних будівельних норм введена рекомендаційна норма - передбачати дорожній технологічний зв’язок на найбільших українських трасах для влаштування так званих SOS-станцій - станцій екстреного зв’язку. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Як зазначили в прес-службі, зазвичай станції розташовуються кожні 500 м - 2 км вздовж траси для виклику необхідної допомоги: поліції, швидкої або евакуатора у разі екстреної ситуації на дорозі.

Норма вступає в дію з 1 вересня цього року і стосується нового будівництва та реконструкції доріг І категорії - це траси міжнародного значення.

Вигляд та комплектація таких SOS-станцій, а також відстань, на якій вони будуть розташовуватися, та час прибуття на місце відповідних екстрених служб будуть визначатися індивідуально згідно з проектом, повідомили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 вересня під час будівництва нових і реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні острівці для зниження швидкості руху.

Нагадаємо, ширина лівих смуг руху на дорогах І категорії з трьома і більше смугами руху в одному напрямку зменшиться до 3,5 м замість 3,75 м. Оновлені будівельні норми набирають чинності 1 вересня.