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Трасс готовит обращение к консерваторам из-за риска отставки

Фото: премьер-министр Британии Лиз Тасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня, 17 октября, обратится к умеренным депутатам-консерваторам, чтобы сохранить за собой пост главы правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times.

По информации газеты, высокопоставленные члены руководящего комитета Консервативной партии ("Комитет 1922") 14 октября обсуждали возможную отставку премьера.

Консерваторы на тайных переговорах сосредоточились на обстоятельствах, при которых председатель комитета Грэм Брейди мог бы призвать Трасс уйти с должности.

По действующим правилам, у главы правительства есть иммунитет от вотума недоверия в течение одного года. Трасс возглавляет правительство с 6 сентября.

В конце сентября премьер вместе с соратником и главой Минфина Квази Квартенгом представила план экономического развития, который включал резкое снижение налогов.

На этом фоне обвалились британские рынки и британский фунт. Из-за этого премьер уволила министра финансов и отказалась от своего обещания не поднимать корпоративный налог. Три депутата от Консервативной партии уже призвали госпожу Трасс уйти в отставку.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра и пытаются добиться ее отставки.

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Великобритания